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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    8 fire birden!

    8 fire birden!
    , bir günlük iznin ardından maçı hazırlıklarına yeniden başladı. İdmana sakatlıkları süren Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar Mert ve Neto'nun yanı sıra izinli olan Dirar katılmadı. Skrtel de tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlardan Janssen'in dışında derbide oynama umudu olan futbolcu yok. Sakatlığını atlatan ise takımla çalıştı. Milli futbolcunun eski takımına karşı kadroda olabilme ihtimali yüksek.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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