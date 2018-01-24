8 fire birden!
Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeniden başladı. İdmana sakatlıkları süren Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar Mert ve Neto'nun yanı sıra izinli olan Dirar katılmadı. Skrtel de tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlardan Janssen'in dışında derbide oynama umudu olan futbolcu yok. Sakatlığını atlatan Mehmet Ekici ise takımla çalıştı. Milli futbolcunun eski takımına karşı kadroda olabilme ihtimali yüksek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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