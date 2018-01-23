Fenerbahçe 8 eksikle çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takımın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana sakatlığı bulunan Giuliano Victor de Paulo, Şener Özbayraklı, Vincent Janssen, Yiğithan Güveli, Uygar Mert Zeybek ve Luis Neto'nun yanı sıra izinli olan Nabil Dirar katılmadı. Martin Skrtel de tedbir amaçlı dinlendirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma organizasyonu üzerinde durdu. İstasyon koşularının da yer aldığı kanat çalışmalarının ardından oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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