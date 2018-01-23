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    23 Ocak 2018, Salı
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    8 eksikle çalıştı

    Fenerbahçe 8 eksikle çalıştı

    , 'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

    Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takımın, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana sakatlığı bulunan Giuliano Victor de Paulo, Şener Özbayraklı, Vincent Janssen, Yiğithan Güveli, Uygar Mert Zeybek ve Luis Neto'nun yanı sıra izinli olan Nabil Dirar katılmadı. de tedbir amaçlı dinlendirildi.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma organizasyonu üzerinde durdu. İstasyon koşularının da yer aldığı kanat çalışmalarının ardından oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

    Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:02
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