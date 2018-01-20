Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncu ayrıldı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana sakatlığı ve kaprisleri bitmeyen Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, yakın zaman önce ülkesinin takımlarından Feyenoord ile anlaşan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshetti. Söz konusu fesih anlaşmasının Fenerbahçe'nin istediği şartlarda gerçekleştiği bildirildi. Yeni takımındaki giyeceği formalar çoktan satışa çıkan Persie'nin Hollanda'daki vergisini de kendisinin ödeyeceği ifade edildi.



KİMSEYLE ANLAŞAMADI

2015-16 sezonu başında Manchester United'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer edilen RvP için Fenerbahçe'nin toplam harcamaları 20 milyon euro'yu aşmıştı. Feyenoord'a birkaç gün içinde resmi imzayı atacak olan Persie, sarı-lacivertli formayla 91 maçta 40 gol, 8 asist üretmişti. Daha önce Vitor Pereira, Terraneo gibi isimlerle sorun yaşayan yıldız futbolcu son olarak Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakılmıştı





