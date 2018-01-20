Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncu ayrıldı
Sarı-lacivertli kulüp, Feyenoord’la anlaşan 34 yaşındaki golcünün sözleşmesini feshetti Birkaç gün içinde Hollanda ekibine imza atacak olan RvP vergisini de kendisi ödeyecek
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana sakatlığı ve kaprisleri bitmeyen Robin van Persie ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, yakın zaman önce ülkesinin takımlarından Feyenoord ile anlaşan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshetti. Söz konusu fesih anlaşmasının Fenerbahçe'nin istediği şartlarda gerçekleştiği bildirildi. Yeni takımındaki giyeceği formalar çoktan satışa çıkan Persie'nin Hollanda'daki vergisini de kendisinin ödeyeceği ifade edildi.
KİMSEYLE ANLAŞAMADI
2015-16 sezonu başında Manchester United'dan 6.5 milyon euro bonservisle transfer edilen RvP için Fenerbahçe'nin toplam harcamaları 20 milyon euro'yu aşmıştı. Feyenoord'a birkaç gün içinde resmi imzayı atacak olan Persie, sarı-lacivertli formayla 91 maçta 40 gol, 8 asist üretmişti. Daha önce Vitor Pereira, Terraneo gibi isimlerle sorun yaşayan yıldız futbolcu son olarak Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakılmıştı
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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