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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sözleşme feshedildi! İşte resmi açıklama

    Sözleşme feshedildi! İşte resmi açıklama

    Hollanda ekibi , Fenerbahçeli futbolcu için yaptıkları kiralama sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

    Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden , 'de forma giyen için yapılan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Yiğithan'ın kiralanması konusunda Fenerbahçe ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

    Açıklamada, Sparta Rotterdam'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanan 19 yaşındaki oyuncunun, oturma izni işlemlerinin sürdüğü dönemde yaşadığı sakatlığın, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

    Fenerbahçe, Yiğithan'ın kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler ile İstanbulspor arasında oynanan son 16 turu rövanşında sakatlanan genç futbolcunun, sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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