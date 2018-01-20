Persie the end
Sarı-lacivertli kulüp, Feyenoord’la anlaşan 34 yaşındaki golcünün sözleşmesini feshetti Birkaç gün içinde Hollanda ekibine imza atacak olan RvP vergisini de kendisi ödeyecek
Feyenoord, transferi resmi olarak duyurmasa da Robin van Persie'nin formalarını resmi ürünlerini sattığı mağazada satışa çıkarmıştı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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