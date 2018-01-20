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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Markovic, Bundesliga’ya
    FENERBAHÇE'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, ekiplerinden Hoffenheim'a oluyor. Alman ekibinin teknik patronu Nagelsmann, "Transfer adaylarımızdan bir tanesi. Henüz kesinleşen bir şey yok" dedi. 23 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu, Liverpool'da kadroya girmekte zorlanıyordu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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