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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte 'nin fesih bedeli!

    İşte Van Persie'nin fesih bedeli!

    Feyenoord’la anlaşan ’nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe, sıkı bir pazarlık yapan ve yönetimi bıktıran Hollandalı yıldızın 4.5 ay karşılığı 2 milyon Euro olan maaşının 1.8 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti. 200 bin Euro ise kasada kaldı.

    , geldiği günden bu yana sorun olan Robin 'den sonunda kurtuldu. 3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe'den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa giren Hollandalı golcü, sadece 200 bin Euro'yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı. Van Persie, maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi... "Yeter ki kurtulalım ve önümüze bakalım" diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro'nun, 1.8 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul etti. Böylelikle, sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan kurtulurken transferi resmen açıklayan Feyenoord'un payına ise 200 bin Euro düştü...

    FEYENOORD AÇIKLADI
    Feyenoord Kulübü transferi resmi sitesinden, "Evine hoş geldin Robin" diyerek duyurdu.

    MALİYETİ 100 MİLYON TL
    M. United'dan 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Van Persie, 2.5 yılda 20.3 milyon Euro yani yaklaşık 100 milyon TL'ye mal oldu. Senelik 4.9 milyon Euro ile ligin en çok kazananı olan ve maç başına 20 bin Euro alan Persie'ye bu süreçte 13.8 milyon Euro maaş ödendi.

    SABAH

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:51
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