İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Feyenoord’la anlaşan Van Persie’nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe, sıkı bir pazarlık yapan ve yönetimi bıktıran Hollandalı yıldızın 4.5 ay karşılığı 2 milyon Euro olan maaşının 1.8 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti. 200 bin Euro ise kasada kaldı.
Fenerbahçe, geldiği günden bu yana sorun olan Robin van Persie'den sonunda kurtuldu. 3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe'den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa giren Hollandalı golcü, sadece 200 bin Euro'yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı. Van Persie, maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi... "Yeter ki kurtulalım ve önümüze bakalım" diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro'nun, 1.8 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul etti. Böylelikle, sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan kurtulurken transferi resmen açıklayan Feyenoord'un payına ise 200 bin Euro düştü...
FEYENOORD AÇIKLADI
Feyenoord Kulübü transferi resmi sitesinden, "Evine hoş geldin Robin" diyerek duyurdu.
MALİYETİ 100 MİLYON TL
M. United'dan 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Van Persie, 2.5 yılda 20.3 milyon Euro yani yaklaşık 100 milyon TL'ye mal oldu. Senelik 4.9 milyon Euro ile ligin en çok kazananı olan ve maç başına 20 bin Euro alan Persie'ye bu süreçte 13.8 milyon Euro maaş ödendi.
SABAH
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:51
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İşte Van Persie'nin fesih bedeli!
Toplam 1
Yorum
AK Fenerbahçe'yi batıran sayın yöneticiler tarih sizi af etmeyecek. Bu ahlaksızın bütün parasını ödedi iseniz bu parayı cebinizden karşılayın.
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Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oluyor
Toplam 3
Yorum
konyalı siz tarafsız olmaya davet edıyorum niye konyada n bahsedılmıyor zaten belli oluyor trabzonun golunde yırtınan konya golunde üzülen
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Konya, Orkan’ı kiraladı
Toplam 2
Yorum
asiruh git ve dön evlat bekliyor olacak seni ç@rşı
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