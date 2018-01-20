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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    İhtimallerden biri de Ozan

    İhtimallerden biri de Ozan
    Takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Ozan Tufan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun adının anıldığı kulüpleden Real Betis'te ikinci başkan Miguel Lopez, milli futbolcuyla ilgili transfer iddialara yanıt verdi. Lopez, "Teknik heyet bize ihtiyaçlarını iletti; biz de isim listesi hazırladık. Şu an transfer bitti diyemem ama ihtimallerden biri de Ozan Tufan" açıklamasını yaptı. , kadro dışı bırakılan genç orta saha oyuncusunu 4.5 milyon euro gibi bir rakama elinden çıkarmak istiyor.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:52
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