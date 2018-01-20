Giuliano hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun Göztepe karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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