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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    hastaneye kaldırıldı

    Giuliano hastaneye kaldırıldı

    'in 18. haftasındaki maçında omzundan sakatlanan oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu 'nun karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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