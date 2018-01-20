Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Forvette kim var?
Fenerbahçe'nin Göztepe'yle yapacağı maçta sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
İşte sarı-lacivertlilerin ilk 11'i: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao.
Göztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Tayfur, Jahovic.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:05
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