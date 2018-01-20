F.Bahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin, Skrtel'e kafa attı!
Fenerbahçe-Göztepe maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Kosanovic'in 90+3'te kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe Göztepe'yi 2-1 yenerken maçın son düdüğüyle birlikte Selçuk Şahin'in hedefinde Skrtel vardı. Selçuk Şahin, maçın bitişinin ardından Skrtel'in üstüne yürüdü, saha birden karıştı.
Maç sonrası Selçuk Şahin ile Skrtel arasında tartışma çıktı. Ardından Jahovic ile Skrtel karşı karşıya geldi. Volkan Demirel koşarak geldi Jahovic'i tuttu.
Ardından Poko da Volkan'ı tuttu. Skrtel ve Selçuk Şahin maç sonrası kavga nedeniyle sarı kart gördü.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:06
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