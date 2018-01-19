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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Yasin’i yazdılar

    Yasin’i yazdılar

    Goal.com İngiltere, ’nin Newcastle U23 takımının kanat oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni ile ilgilendiğini iddia etti

    FAS asıllı futbolcu için Brighton ve Wolverhampton Wanderers'ın da devrede oldukları kaydedildi. Şu ana kadar A takımla 2 maça çıkan El-Mhanni'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç oyuncu ve 4 arkadaşı, geçtiğimiz günlerde U23 menajeri Peter Beardsley'i ırkçılık yaptığı ve kendilerine tehdit ettiği iddiasıyla kulüp yönetimine yazılı olarak başvurmuştu.

    SORUŞTURMA AÇILDI
    İngiltere'de konuyla ilgili soruşturma açıldı. Newcastle United'ın de soruşturma tamamlanınca El- Mhanni ile kontratını uzatmak için görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Faslı oyuncunun, yetenekleri ile gelecek vaat ettiği belirtiliyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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