Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncu ayrıldı
Feyenoord, Fenerbahçe'den Van Persie'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Fenerbahçe'den Robin van Persie'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü Rotterdam'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:32
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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