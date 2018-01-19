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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncu ayrıldı

    Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncu ayrıldı

    Feyenoord, 'den 'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

    Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile 'den Robin 'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, eski futbolcuları Robin van Persie ile anlaşma sağlandığını duyuruldu. Yıldız oyuncu pazartesi günü Rotterdam'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

    Feyenoord Kulübü'nden sözleşme detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.


    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:32
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