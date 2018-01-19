Sözleşme feshedildi! İşte resmi açıklama
Hollanda ekibi Sparta Rotterdam, Fenerbahçeli futbolcu Yiğithan Güveli için yaptıkları kiralama sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Sparta Rotterdam, Fenerbahçe'de forma giyen Yiğithan Güveli için yapılan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kupa maçında sakatlanan genç futbolcu Yiğithan'ın kiralanması konusunda Fenerbahçe ile imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, Sparta Rotterdam'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması planlanan 19 yaşındaki oyuncunun, oturma izni işlemlerinin sürdüğü dönemde yaşadığı sakatlığın, bu kararın alınmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Yiğithan'ın kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı. Sarı-lacivertliler ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sakatlanan genç futbolcunun, sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:37
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
Sözleşme feshedildi! İşte resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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