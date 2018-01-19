Obra: Üstüne çıkmalıyız

THY Avrupa Ligi'nde bugün Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Doğuş'ta hedef galibiyet. Koç Obradovic, "İyi tanıdığımız bir rakiple karşılaşacağız. Koç değişikliğinden sonra farklı bir basketbol stili ortaya koyuyorlar" derken, öğrencilerini dikkatli olmaları için uyarmayı da ihmal etmedi: "İyi bir karşılaşma oynamalıyız. Panathinaikos'a karşı ortaya koyduğumuz performansın üzerine çıkabilmeliyiz."