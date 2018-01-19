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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Melih: Seriyi sürdürelim

    Melih: Seriyi sürdürelim
    KAPTAN ise kazanıp, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, "Puan durumundaki yerimizi daha da iyileştirmemiz gerekiyor. Pana'ya karşı iyi savunma yaparak güzel bir galibiyet elde ettik. Efes iyi bir yerde olmayabilir ancak yetenekli oyunculardan kurulu. Bizi zorlu bir maç bekliyor. İyi mücadele ederek kazanmak ve serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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