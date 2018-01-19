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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Josef&Skrtel’den fedakarlık

    Josef&Skrtel’den fedakarlık
    Sakatlar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan , Martin Skrtel ve Josef de Souza'dan gelen haberle nefes aldı. İki oyuncunun ağrılarının sürmesine rağmen, fedakarlık yaparak Göztepe karşısında oynayacakları belirtildi. Jansenn ve Şener yarın kesin yok. İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar'ın durumları ise bugün netleşecek
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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