Janssen bilmecesi
Hollandalı yıldızın ayak baş parmağındaki sakatlığın 40 gündür iyileşmemesi, ‘Altında başka bir sorun mu var?’ sorusuna yol açtı
ARTIK DÖNMEK İSTİYOR
Janssen'in bir türlü iyileşmemesi, "Altında başka bir sorun mu var" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanların bu tip uzun süre iyileşmeyen ödemlerde 'romatoid artrit-eklem iltihabı' üzerinde durduğu bildirildi. Janssen'in de üzgün olduğu ve bir an önce sahalara dönmek istediği ifade ediliyor.
13 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
Talihsiz sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Vincent Janssen, sarı-lacivertli forma ile 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan yıldız, arkadaşlarına 2 tane de asist yaptı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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