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    19 Ocak 2018, Cuma
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    bilmecesi

    Janssen bilmecesi

    Hollandalı yıldızın ayak baş parmağındaki sakatlığın 40 gündür iyileşmemesi, ‘Altında başka bir sorun mu var?’ sorusuna yol açtı

    VİNCENT 'in tedavisi sürüyor. 8 Aralık'ta Bursa deplasmanında 40. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Soldado'ya bırakan Hollandalı forvet, o günden beri forma giyemiyor. Ayak baş parmağında sıkıntısı olduğu belirtilen yıldız, kampı tedaviyle geçirirken, Göztepe maçında da forma giyme ihtimali az.

    ARTIK DÖNMEK İSTİYOR
    Janssen'in bir türlü iyileşmemesi, "Altında başka bir sorun mu var" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanların bu tip uzun süre iyileşmeyen ödemlerde 'romatoid artrit-eklem iltihabı' üzerinde durduğu bildirildi. Janssen'in de üzgün olduğu ve bir an önce sahalara dönmek istediği ifade ediliyor.

    13 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST
    Talihsiz sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Vincent Janssen, sarı-lacivertli forma ile 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan yıldız, arkadaşlarına 2 tane de asist yaptı.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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