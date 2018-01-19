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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Gol ümidi

    Gol ümidi <a href="/index/fernandao?id=28d66e18-5306-4e26-8e43-8b9051963da7" class="" rel="tag">Fernandao</a>
    Göztepe karşısında hücum hattı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin ileri uçta sağda Aatıf, solda , ileri ikilide ise Giuliano-Fernandao ikilisi ile çıkması bekleniyor. , özellikle ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Fazla kilolarını atan sambacı eski formunu yakaladı. Giuliano, Aatıf ve Alper de aralara sızarak gole gitmeye çalışacak
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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