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    19 Ocak 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçına hazır

    ile karşılaşacak olan 'de hazırlıkla sona erdi.

    , Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

    Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

    Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:51
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