Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıkla sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:51
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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