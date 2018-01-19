F.Bahçe yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini feshetti.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:58
-
A Spor'da çeyrek ve yarı final şovu
Toplam 34
Yorum
alemin kralı Playof yok mu playof?
-
Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Toplam 5
Yorum
Saim Manisa teknik direktorude yenecegiz felan demisti :))
-
Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 6
Yorum
demu34 Artık git utanma da kalmamış sende adayım Ali Koç açıklaması yapıp sonrada vazgeçip seçim çalışması yapman senin nasıl bir kişi olduğunu gös
F.Bahçe yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.