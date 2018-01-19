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    19 Ocak 2018, Cuma
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    F.Bahçe yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı

    F.Bahçe yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı

    , Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini feshetti.

    'de Robin van Persie kabusu bitti. Sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek olan Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti iddia edildi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:58
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