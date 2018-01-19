F.Bahçe Olivera'nın peşinde
İtalyan basınında Fenerbahçe’nin, Fiorentina’nın sol beki Maximiliano Olivera’nın peşinde olduğu iddia edildi.
Hem bek hem stoper
Hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Uruguaylı futbolcu bu sezon sadece 4 müsabakada forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev yapan Olivera, takımının 2 golüne katkıda bulunmuştu. Hızlı oyun kurabilen ve ofansif bek olarak görev yapabilen Olivera'nın şu anki bonservis bedeli 1.4 milyon Euro.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:08
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Toplam 17
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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