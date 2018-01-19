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    19 Ocak 2018, Cuma
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    F.Bahçe Olivera'nın peşinde

    F.Bahçe Olivera'nın peşinde

    İtalyan basınında ’nin, Fiorentina’nın sol beki ’nın peşinde olduğu iddia edildi.

    sezon başından beri verim alamadığı sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor. ve 'dan beklenen performansı alamayan Teknik Direktör Aykut Kocaman bu mevki için yeni isimlere yöneldi. Daha önce sol bek için bir çok kişinin ismi geçse de şu anda gündemde bulunan Fiorentinali 'nın ön planda olduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre Fenerbahçe'nin Olivera ile anlaşmak üzere olduğu ve transferde herhangi bir pürüz olmadığı belirtildi.

    Hem bek hem stoper
    Hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Uruguaylı futbolcu bu sezon sadece 4 müsabakada forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev yapan Olivera, takımının 2 golüne katkıda bulunmuştu. Hızlı oyun kurabilen ve ofansif bek olarak görev yapabilen Olivera'nın şu anki bonservis bedeli 1.4 milyon Euro.


    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:08
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