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    19 Ocak 2018, Cuma
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    F.Bahçe, ikinci yarıyı maçıyla açıyor

    F.Bahçe, ikinci yarıyı <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçıyla açıyor

    , 'de ikinci yarının ilk haftasında yarın 'yle sahasında karşılaşacak.

    Sarı-lacivertliler, 'in ilk yarısını 33 puanla lider 'in 3, ikinci 'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

    Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan , son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.

    yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

    İlk yarının başarılı takımlarından ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor. yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında 'a 3-1 kaybetmişti.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.

    Fenerbahçe'de 3 eksik
    Fenerbahçe'de maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor.

    Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, , Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen 'nin ise riske edilmeyecek.

    Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir maçında kadroya girecek.

    Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan ve , Göztepe karşılaşmasında görmeleri durumunda 19. haftadaki mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

    Kadıköy'de ritmini buldu
    Fenerbahçe, 'de oynadığı son 6 maçı da kaybetmedi.

    Sahasında oynadığı ilk iki maçta 'la berabere kalıp 'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti.

    Fenerbahçe, son 6 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:42
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