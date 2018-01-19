Daha iyi yeri hak ediyoruz
Şilili oyuncu, Türk futbolunun dünyada hak ettiği yerde olmadığını savundu, “Kimseden eksik kalır bir yanı yok” dedi. İsla, Fenerbahçe’den teklif aldığında ise şaşırdığını söyledi
TRİBÜNE ÇAĞRILINCA ŞAŞIRDIM
SARI-laciver tli takımın Juventus'tan hiçbir eksiğinin bulunmadığını belirten İsla, "Türkiye de dünya futbolunda hak ettiği konumda değil bence. Kimseden eksik kalır bir yanı yok" yorumunu yaptı. Maçtan önce ilk kez tribüne çağrıldığında çok şaşırdığını da dile getiren başarılı oyuncu, "Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sonra herkesin tribüne tek tek gitmesi gerektiğini öğrendim. O coşkuyu gördüğümde, 'Nasıl bu desteği görünce bir insan sahada yüzde yüzünü vermez?' dedim kendi kendime. Fenerbahçe taraftarına hayranım" ifadelerini kullandı.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:57
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Toplam 17
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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