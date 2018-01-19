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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Daha iyi yeri hak ediyoruz

    Daha iyi yeri hak ediyoruz

    Şilili oyuncu, Türk futbolunun dünyada hak ettiği yerde olmadığını savundu, “Kimseden eksik kalır bir yanı yok” dedi. İsla, ’den teklif aldığında ise şaşırdığını söyledi

    FENERBAHÇE'NİN Şilili sağ beki Maurico Isla, FBTV'de 1'e 1 programında samimi açıklamalar yaptı. sürecini anlatan tecrübeli sağ bek, "Şili'de tatildeydim. Menajerim aradı. 'Az önce Fenerbahçe ile görüştüm, seni istiyorlar' dedi. Ben ' beni nasıl isteyebilir?' dedim. Çünkü baktığımda 3-4 sağ beki vardı. Menajerim; ' teknik direktörü sana güveniyor ve kesinlikle burada görmek istiyor, başka bir yolu yok' dedi. Ben de, 'O zaman ben de gitmek istiyorum oraya' dedim" diye konuştu.

    TRİBÜNE ÇAĞRILINCA ŞAŞIRDIM
    SARI-laciver tli takımın 'tan hiçbir eksiğinin bulunmadığını belirten İsla, "Türkiye de dünya futbolunda hak ettiği konumda değil bence. Kimseden eksik kalır bir yanı yok" yorumunu yaptı. Maçtan önce ilk kez tribüne çağrıldığında çok şaşırdığını da dile getiren başarılı oyuncu, "Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sonra herkesin tribüne tek tek gitmesi gerektiğini öğrendim. O coşkuyu gördüğümde, 'Nasıl bu desteği görünce bir insan sahada yüzde yüzünü vermez?' dedim kendi kendime. taraftarına hayranım" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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