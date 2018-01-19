Betis Ozan için geliyor
Ozan Tufan ile prensipte anlaşan Real Betis yönetimi, İstanbul’a bonservisi almak için geliyor. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa Ozan, Betis’e imza atacak
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Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı, Real Betis yönetiminin 4 milyon Euro teklif etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Ozan Tufan'ın 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Betis'e satılmasının yüksek olasılık olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe'nin, Ozan'dan gelecek bu parayı sol ayaklı bir orta saha oyuncusunu transfer etmek için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:06
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Toplam 17
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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