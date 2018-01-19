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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Betis Ozan için geliyor

    Betis Ozan için geliyor

    ile prensipte anlaşan yönetimi, ’a bonservisi almak için geliyor. Pazarlık olumlu sonuçlanırsa Ozan, Betis’e imza atacak

    Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan için İspanyol kulübü 'in ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. kulübü daha önce 'ın menajeri ile bir görüşme yapmış ve bu görüşme oldukça olumlu geçmişti. Bunun üzerine 'li yöneticiler yönetimi ile Ozan'ın bonservisi için pazarlık masasına oturma kararı aldı.

    TRANSFERE KAYNAK OLACAK
    yönetiminin için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı, yönetiminin 4 milyon Euro teklif etmesinin beklendiği ifade ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar 'ın 4.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle Betis'e satılmasının yüksek olasılık olduğunu belirtiyor. 'nin, Ozan'dan gelecek bu parayı sol ayaklı bir orta saha oyuncusunu transfer etmek için kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:06
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