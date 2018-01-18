Zekanı konuştur
10'UN HAKKINI VERİRİM
Robin van Persie'nin ayrılması halinde boşa çıkacak 10 numaralı formanın da ikinci yarıda Giuliano'ya verilmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız, bu durumun kendisi için onur olacağını ifade etti. Sambacı, Süper Lig'in ilk yarısında da 8 gol, 1 asistle Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olmuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:55
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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