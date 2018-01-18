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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Zekanı konuştur

    Zekanı konuştur
    Kanarya'nın ikinci yarıdaki en etkili silahı yine Giuliano olacak... İstanbulspor maçında frikikten galibiyet golünü atan sambacı ile bir görüşme yapan teknik direktör , "Sen çok zeki bir futbolcusun. Teknik adamlık kariyerimde senin gibisini az gördüm. Bu zekanı saha içerisinde daha fazla kullanmanı istiyorum. Takımın beyni olacaksın. Sahada ortaya koyacağın futbol aklı bizim hem tempomuzu hem sürekliliğimizi hem de pozisyon zenginliğimizi artıracak. Sana güveniyorum" dedi.

    10'UN HAKKINI VERİRİM
    Robin van Persie'nin ayrılması halinde boşa çıkacak 10 numaralı formanın da ikinci yarıda 'ya verilmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız, bu durumun kendisi için onur olacağını ifade etti. Sambacı, Süper Lig'in ilk yarısında da 8 gol, 1 asistle 'nin en skorer oyuncusu olmuştu.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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