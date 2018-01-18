Yiğithan'a çifte şok
Adalesinde kopma ve kısmi yırtık çıkan Güveli’nin Sparta Rotterdam’a transferi yattı. Sahalara dönüşü ise 2-3 ayı bulacak
Genç oyuncunun MR'ında sol üst bacak hamstring kasındaki 3 koldan birisinin koptuğu belirlenirken, aynı bölgede bir de kısmi yırtık tespit ediledi. En az 2 ay forma giyemeyeceği açıklanan Yiğithan'ın Sparta Rotterdam'a transferi yattı.
Hollanda ekibinin teknik patronu Dirk Advocaat, Yiğithan'ın kupa maçında oynatılmasına tepki göstererek, "Anlaşmaya göre yarın (bugün) Hollanda'ya gelecekti. Neden oynatıldığını anlamıyorum. Ciddi bir sakatlıkla gelmesine gerek yok" demişti.
Sağlık kurulu, Yiğithan Güveli'nin tedavisine başladı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
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Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
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Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
Yiğithan'a çifte şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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