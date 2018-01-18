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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Yiğithan'a çifte şok

    Yiğithan'a çifte şok

    Adalesinde kopma ve kısmi yırtık çıkan Güveli’nin ’a transferi yattı. Sahalara dönüşü ise 2-3 ayı bulacak

    İstanbulspor maçında sakatlanan 'den kötü haber...

    Genç oyuncunun MR'ında sol üst bacak hamstring kasındaki 3 koldan birisinin koptuğu belirlenirken, aynı bölgede bir de kısmi yırtık tespit ediledi. En az 2 ay forma giyemeyeceği açıklanan Yiğithan'ın 'a transferi yattı.

    Hollanda ekibinin teknik patronu Dirk Advocaat, Yiğithan'ın kupa maçında oynatılmasına tepki göstererek, "Anlaşmaya göre yarın (bugün) Hollanda'ya gelecekti. Neden oynatıldığını anlamıyorum. Ciddi bir sakatlıkla gelmesine gerek yok" demişti.

    Sağlık kurulu, 'nin tedavisine başladı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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