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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Rekabet villalarda!

    Rekabet villalarda!
    'de hayatlarını takımlarına adayan işadamları İsmail Özhan ile Yusuf Turhan, villalarını F.Bahçe ve G.Saray'ın renklerine boyadılar. Hasta F.Bahçeli Özhan, "30 yıllık hayalimi gerçekleştirdim. Bu bir hastalık değil, F.Bahçe sevdası. Oğlumun ismi de Rıdvan" derken, G.Saraylı Turhan, "Tek bir hevesim kaldı. Benim gibi fanatik olan Abdurrahim Albayrak abimle tanışmak" diye konuştu.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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