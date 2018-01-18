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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ‘Ozan’ın transferi olabilir’

    ‘Ozan’ın transferi olabilir’
    Real Betis'ten için en ciddi açıklama başkan yardımcısı Lopez Catalan'dan geldi. Ajansspor'a konuşan Catalan, "Listemizdeki oyuncularla ilgili bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim bu oyuncunun transferi olabilir. Şu aşamada bir olasılık diye bakabiliriz" dedi. Catalan, 'Transfer kiralık mı olur?' sorusuna ise, "Bilmiyorum. Daha o aşamada değil" yanıtını verdi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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