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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Obi Mikel’i verelim

    Obi Mikel’i verelim

    Menajerler, Çin’de aradığını bulamayan ’i sarı-lacivertli takıma teklif etti

    Bütçesine uygun oyuncu arayan Fenerbahçe'ye John Obi Mikel teklif edildi. Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz yılın başında Chelsea'den bedelsiz olarak Çin Süper Lig ekiplerinden TJ Teda takımına transfer olmuştu. Geçen sezon 13 maçta forma giyerek 1 gol, 1 de asist gerçekleştiren 30 yaşındaki ön liberonun Çin'de aradığını bulamadığı ve istenmesi halinde bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe'ye gelebileceği ifade edildi.

    TOP KOCAMAN'DA
    Yönetim , Obi Mikel için son kararı teknik direktör Aykut Kocaman'a bıraktı. Chelsea ile 11 sezon Premier Lig'de boy gösteren Obi Mikel'in yetenekleri üst seviyede ve kariyeri parlak. Ancak ön liberoda çok oyuncu olması şansını azaltıyor.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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