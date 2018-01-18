Obi Mikel’i verelim
Menajerler, Çin’de aradığını bulamayan John Obi Mikel’i sarı-lacivertli takıma teklif etti
TOP KOCAMAN'DA
Yönetim , Obi Mikel için son kararı teknik direktör Aykut Kocaman'a bıraktı. Chelsea ile 11 sezon Premier Lig'de boy gösteren Obi Mikel'in yetenekleri üst seviyede ve kariyeri parlak. Ancak ön liberoda çok oyuncu olması şansını azaltıyor.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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