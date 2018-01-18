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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    11’e!

    <a href="/index/nabil-dirar?id=29f207f2-1ba4-4c09-ad79-7567de07f22b" class="" rel="tag">Nabil Dirar</a> 11’e!
    Sakatlığı geçen 'dan iyi haber geldi. Faslı oyuncunun, Göztepe maçına kadar tamamen hazır olacağı belirtildi. Kocaman, Dirar'ı ilk 11'e monte edecek. Sakatlıkları süren Janssen, Neto ve Şener'in yerlerine ise Neustadter, Isla ve Soldado'nun oynaması bekleniyor. Bu arada sağ arka adalesinde 2. derece yırtık olan Şener, Trabzonspor derbisini de kaçıracak.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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