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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray'ın istediği sol bek için Fener de devrede

    G.Saray'ın istediği sol bek için Fener de devrede

    'ın gündeminde yer alan Meksikalı sol bek için 'nin de devreye girdiği iddia edildi.

    Sol bek transferi için 'ın girişimde bulunduğu 'ya de talip oldu. Uzun süredir Galatasaray'la adı anılan Meksika ekibi Santos Laguna forması giyen Gerardo Arteaga için yarış kızıştı.

    İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan haberde, genç futbolcunun transferi için ekiplerinden Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.



    GERARDO ARTEAGA'NIN İSTASTİKLERİ
    19 yaşındaki Meksikalı sol bek, Santos fomasıyla 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 kilit pas verdi. 5.2 maç başına ikili mücadele kazandı. Maç başına 5 sahipsiz top kazandı. Yüzde 87 pas ortalaması ile oynadı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:22
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