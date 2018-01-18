Galatasaray'ın istediği sol bek için Fener de devrede
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Meksikalı sol bek Gerardo Arteaga için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan haberde, genç futbolcunun transferi için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
GERARDO ARTEAGA'NIN İSTASTİKLERİ
19 yaşındaki Meksikalı sol bek, Santos fomasıyla 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 kilit pas verdi. 5.2 maç başına ikili mücadele kazandı. Maç başına 5 sahipsiz top kazandı. Yüzde 87 pas ortalaması ile oynadı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
-
Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
-
Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
-
Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
Galatasaray'ın istediği sol bek için Fener de devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.