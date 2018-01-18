CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    &Bogdan dostluğu

    Ekpe&Bogdan dostluğu
    NBA'e giden Udoh ile , instagramdan birlikte yemek yerken fotoğraf paylaştı. F.Bahçe'nin Euroleague şampiyonu olmasında başrolde yer alan ikiliden Ekpe, Utah'ın yolunu tutarken, Bogdan da Kings'e transfer olmuştu. İkili, sarı-lacivertli taraftarlara da iyi dileklerini gönderdi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekpe&Bogdan dostluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN