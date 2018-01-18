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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Ekpe&Bogdan dostluğu

    Ekpe&Bogdan dostluğu
    Fenerbahçe'den NBA'e giden Ekpe Udoh ile Bogdan Bogdanovic, instagramdan birlikte yemek yerken fotoğraf paylaştı. Geçen sezon 'nin Euroleague şampiyonu olmasında başrolde yer alan ikiliden Ekpe, Utah Jazz'ın yolunu tutarken, Bogdan da Sacramento Kings'e transfer olmuştu. İkili, sarı-lacivertli taraftarlara da iyi dileklerini gönderdi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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