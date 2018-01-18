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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    ’yi kaptı

    Batshuayi’yi Sevilla kaptı
    'ye önerilen Belçikalı golcü Michy , ile anlaştı. İngiliz basını, transferin kiralık olarak gerçekleşeceğini açıkladı. 24 yaşındaki Batshuayi, 'de bu sezon 22 resmi maçta 9 gol atmıştı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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