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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    1 uyarı 1 müjde

    1 uyarı 1 müjde

    Ligde şampiyonluk için daha hırslı ve üretken olmaları gerektiğini söyleyen , yönetimden son 6 maçtaki prim sisteminin sürmesini isteyecek

    Fenerbahçe'de gözler Göztepe maçına çevrilirken, Aykut Kocaman'dan öğrencilerine uyarı geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandıkları İstanbulspor sınavında sergilenen futboldan memnun kalmayan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Bu futbol lige yetmez. Daha hırslı ve üretken olmak zorundayız. Cumartesi günü sahada gerçek gibi oynamalıyız, yoksa işimiz zor olur" ikazında bulundu. Kocaman, ikinci yarıdaki kritik ilk 6 hafta için prim motivasyonunu da gündeme aldı.

    'PRİM' DEVAM ETSİN
    Deneyimli teknik direktörün, yönetimle konuşarak ilk yarının son 6 maçında uygulanan '6'da 6 galibiyete özel prim' sisteminin ikinci yarının başında da devam etmesini isteyeceği bildirildi.

    TEK iSABETLi ŞUT ATABiLDi
    Sarı-lacivertliler, İstanbulspor ile oynanan kupa maçında ilk isabetli şutunu 89. dakikada çekerken, 90 dakika boyunca hiç korner kullanamıştı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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