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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'den sakatlık açıklaması

    Yiğithan Güveli'den sakatlık açıklaması

    'den Sparta Rotterdam'a kiralık olarak gitmesi konusunda anlaşmaya varılan ancak sarı-lacivertlilerin dün 'nda oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak maçı yarıda bırakan , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

    Tedavisinin 3 aya yakın süreceğini aktaran Güveli, üzerinde formasının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Dün akşam oynanan İstanbulspor mücadelesinde yaşadığım sakatlık sonrası, bugün yapılan kontrollerin ardından tedavimin 3 aya yakın süreceği tespit edilmiştir. Tek temennim bu süreci olabildiğince hızlı atlatarak sahalara daha güçlü dönmek olacaktır. İyi dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim" notunu düştü.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:38
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