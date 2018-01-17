Yiğithan Güveli'den sakatlık açıklaması

Tedavisinin 3 aya yakın süreceğini aktaran Güveli, üzerinde Fenerbahçe formasının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Dün akşam oynanan İstanbulspor mücadelesinde yaşadığım sakatlık sonrası, bugün yapılan kontrollerin ardından tedavimin 3 aya yakın süreceği tespit edilmiştir. Tek temennim bu süreci olabildiğince hızlı atlatarak sahalara daha güçlü dönmek olacaktır. İyi dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim" notunu düştü.

