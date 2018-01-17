Yiğithan Güveli'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'den Sparta Rotterdam'a kiralık olarak gitmesi konusunda anlaşmaya varılan ancak sarı-lacivertlilerin dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak maçı yarıda bırakan Yiğithan Güveli, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
Tedavisinin 3 aya yakın süreceğini aktaran Güveli, üzerinde Fenerbahçe formasının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Dün akşam oynanan İstanbulspor mücadelesinde yaşadığım sakatlık sonrası, bugün yapılan kontrollerin ardından tedavimin 3 aya yakın süreceği tespit edilmiştir. Tek temennim bu süreci olabildiğince hızlı atlatarak sahalara daha güçlü dönmek olacaktır. İyi dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim" notunu düştü.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:38
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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