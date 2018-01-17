Şampiyonluk bize yakışır

"Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama kısa sürede toparlanmayı başardık. Zirve için güçlü rakiplerimiz var ama şampiyon olacağız"



Biz kazanmayı artık alışkanlık haline getirdik. Taraftarımızın önünde ise puan kaybına kesin olarak tahammülümüz yok. Kadıköy ruhu döndü"



Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Isla'dan iddialı sözler... Kısa sürede Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Şilili futbolcu, birçok konuya değinirken, zirve yarışında rakiplerine gözdağı verdi. Sözlerine sezon başındaki performanslarıyla başlayan 29 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'dan elenmemiz, Süper Lig'e de 2 beraberlikle başlamamız camiada sıkıntı yaratmıştı. Her sezon şampiyonluğa oynayan bir kulüp için başarısız gözükse de sonraki haftalarda beklentileri karşılamaya başladık" dedi.



'ÖNEMLİ BİR SERİ'

10 haftalık yenilmezlik serisi yakalamalarının önemli bir başarı olduğunu kaydeden tecrübeli sağ bek, "İkinci yarıyla birlikte bu istikrarı sürdüreceğimize inanıyorum. İyi bir hocamız ve oyuncu grubumuz var. Hocamızın bizden beklentilerini sahada karşıladığımız zaman iyi sonuçlar alıyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Özellikle taraftarımızın önünde puan kaybına bile tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.