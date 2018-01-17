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    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kapış kapış

    RVP kapış kapış

    F.Bahçe’den ayrılıp Feyenoord’un yolunu tutan Hollandalı yıldıza büyük ilgi var. Satılan her 4 formadan biri ’ye ait

    Sarı-lacivertlilerden ayrılıp Feyenoord'un yolunu tutan Robin van Persie'nin formaları Hollanda kulübünün mağazasında satılmaya başlanmıştı.

    Bir mağaza çalışanı "Formalarına büyük ilgi var. Her satılan 4 formadan biri 'ye ait. Daha çok çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı. Bir süredir Feyenoord'un yardımcı antrenörleri gözetiminde çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu da bir an önce sahalara dönmek istiyor.

    Teknik direktör Rene Hessel "Van Persie'nin maç ritmi eksik. İdman yapabilir ancak maç başkadır. Bir an önce sahada olmalı" diye konuştu. Feyenoord, RVP'yi hem forvet hem de 10 numara gibi kullanacak.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    RVP
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