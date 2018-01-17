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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Rapajic: Babam gibi olacağım

    Rapajic: Babam gibi olacağım
    Sürpriz şekilde 'ye imza atan Milan Rapajic'in oğlu çok mutlu. Sarı-lacivertlilere 3.5 yıllık imza atan Boris "Babamın ayak izlerime basarak kariyerime devam etmek istiyorum. O bir Fenerbahçe efsanesi. Ben de gelecekte onun gibi Kadıköy çimlerine çıkarak adımın bağırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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