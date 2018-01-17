Rapajic: Babam gibi olacağım
Sürpriz şekilde Fenerbahçe'ye imza atan Milan Rapajic'in oğlu Boris çok mutlu. Sarı-lacivertlilere 3.5 yıllık imza atan Boris "Babamın ayak izlerime basarak kariyerime devam etmek istiyorum. O bir Fenerbahçe efsanesi. Ben de gelecekte onun gibi Kadıköy çimlerine çıkarak adımın bağırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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