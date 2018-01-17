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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ozan, ’e

    Ozan, Leganes’e
    Kanarya'da kadro dışı kalan , Wesley Sneijder'in de oynadığı Al Gharafa'ya "Hayır" demişti. Genç futbolcu, Avrupa'da kalmak istediğini belirtmişti. İspanya'dan ile Malaga istiyor. Ozan'ın Leganes'e yakın olduğu öğrenildi. Bir süredir İspanyolca dersleri de alıyordu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:43
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