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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    boşa çıkabilir

    Maxi Olivera boşa çıkabilir
    'nin kanca attığı 'lı konusunda sarı-lacivertlileri keyiflendiren gelişmeler yaşanıyor. Fiorentina, Milan'ın sol beki Luca Antonelli ile sözleşme imzalamaya bir hayli yaklaştığı öğrenildi. Bu durumda , Olivera'nın gidişine onay verebilir. 25 yaşındaki oyuncu tam da 'ın sevdiği şekilde birçok pozisyonda görev alabiliyor. Sol bek, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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