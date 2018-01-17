Maxi Olivera boşa çıkabilir
Fenerbahçe'nin kanca attığı Fiorentina'lı Maxi Olivera konusunda sarı-lacivertlileri keyiflendiren gelişmeler yaşanıyor. Fiorentina, Milan'ın sol beki Luca Antonelli ile sözleşme imzalamaya bir hayli yaklaştığı öğrenildi. Bu durumda Mor Menekşeler, Olivera'nın gidişine onay verebilir. 25 yaşındaki oyuncu tam da Aykut Kocaman'ın sevdiği şekilde birçok pozisyonda görev alabiliyor. Sol bek, stoper ve orta sahanın solunda oynayabiliyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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