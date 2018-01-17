CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kan Ligi’nde Kanarya lider

    Kan Ligi’nde Kanarya lider
    Kızılar'ın başlattığı kan bağışlama liginde 'nin üstünlüğü sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar 34 bin 782 ünite ile başı çekiyor. Galatasaray, 33 bin 915 ünite ile ikinci sırada. 20 bin 092 ünite ile Trabzonspor üçüncü basamakta. Trabzonspor 5 bin 631 ünite ile 4. sırada yer alıyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kan Ligi’nde Kanarya lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN