Kan Ligi’nde Kanarya lider
Kızılar'ın başlattığı kan bağışlama liginde Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar 34 bin 782 ünite ile başı çekiyor. Galatasaray, 33 bin 915 ünite ile ikinci sırada. 20 bin 092 ünite ile Trabzonspor üçüncü basamakta. Trabzonspor 5 bin 631 ünite ile 4. sırada yer alıyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Kan Ligi’nde Kanarya lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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