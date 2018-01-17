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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’a F.Bahçe kancası

    Kaan Ayhan’a F.Bahçe kancası

    Milli futbolcu devlerin gözdesi. Daha önce ve 'ın gündemine giren 23 yaşındaki futbolcu şimdi de Fenerbahçe'nin radarına takıldı.

    Sarı-lacivertlilerin sezon sonu kontratı bitecek oyuncu için kulübü Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacağı bildirildi. Kaan stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Gelecekte yerli sayısının artması için de önlem olarak düşünülüyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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