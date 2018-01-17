Kaan Ayhan’a F.Bahçe kancası

Milli futbolcu Kaan Ayhan devlerin gözdesi. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine giren 23 yaşındaki futbolcu şimdi de Fenerbahçe'nin radarına takıldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon sonu kontratı bitecek oyuncu için kulübü Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacağı bildirildi. Kaan stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Gelecekte yerli sayısının artması için de önlem olarak düşünülüyor.