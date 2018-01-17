Kaan Ayhan’a F.Bahçe kancası
Milli futbolcu Kaan Ayhan devlerin gözdesi. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine giren 23 yaşındaki futbolcu şimdi de Fenerbahçe'nin radarına takıldı.
Sarı-lacivertlilerin sezon sonu kontratı bitecek oyuncu için kulübü Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacağı bildirildi. Kaan stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Gelecekte yerli sayısının artması için de önlem olarak düşünülüyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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