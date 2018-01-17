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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gel bakalım Pana!

    Gel bakalım Pana!

    ’un yıldız ismi , bugün ağırlayacakları Panathinaikos’a şans tanımadı, “Atina’daki maçı unutmadık” diye konuştu

    ÜLKER Spor Salonu'nda bugün Yunan devi Panathinaikos'u konuk edecek olan 'tan rakibine gözdağı... Sarı-lacivertlilerin yıldız basketbolcusu Brad Wanamaker, komşuya şans tanımadı. "Atina'da kaybettiğimiz maçı halen hatırlıyoruz" diyen Wanamaker, "Bizim için çok çok önemli bir hafta. Takım olarak iyi durumdayız ama özellikle maç içi düşüşleri azaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    CALATHES'E DİKKAT
    TECRÜBELİ oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Panathinaikos gibi güçlü ve fiziksel bir takımı yenebilmek için 40 dakika aynı seviyede oynamalıyız. Enerjimizi toplamalı ve evimizi korumalıyız. Rakibimizde Calathes'in çok iyi oynadığını biliyoruz. Onu yavaşlatmalıyız. Tempoyu arttırmada ve takımını hızlı hücuma çıkarmada oldukça iyi; aynı zamanda çok iyi bir savunmacı. Takım olarak kolektif bir şekilde mücadele etmeli ve rakibimizi durdurmalıyız."
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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