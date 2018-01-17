Gel bakalım Pana!
Fenerbahçe Doğuş’un yıldız ismi Brad Wanamaker, bugün ağırlayacakları Panathinaikos’a şans tanımadı, “Atina’daki maçı unutmadık” diye konuştu
ÜLKER Spor Salonu'nda bugün Yunan devi Panathinaikos'u konuk edecek olan Fenerbahçe Doğuş'tan rakibine gözdağı... Sarı-lacivertlilerin yıldız basketbolcusu Brad Wanamaker, komşuya şans tanımadı. "Atina'da kaybettiğimiz maçı halen hatırlıyoruz" diyen Wanamaker, "Bizim için çok çok önemli bir hafta. Takım olarak iyi durumdayız ama özellikle maç içi düşüşleri azaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
CALATHES'E DİKKAT
TECRÜBELİ oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Panathinaikos gibi güçlü ve fiziksel bir takımı yenebilmek için 40 dakika aynı seviyede oynamalıyız. Enerjimizi toplamalı ve evimizi korumalıyız. Rakibimizde Calathes'in çok iyi oynadığını biliyoruz. Onu yavaşlatmalıyız. Tempoyu arttırmada ve takımını hızlı hücuma çıkarmada oldukça iyi; aynı zamanda çok iyi bir savunmacı. Takım olarak kolektif bir şekilde mücadele etmeli ve rakibimizi durdurmalıyız."
CALATHES'E DİKKAT
TECRÜBELİ oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Panathinaikos gibi güçlü ve fiziksel bir takımı yenebilmek için 40 dakika aynı seviyede oynamalıyız. Enerjimizi toplamalı ve evimizi korumalıyız. Rakibimizde Calathes'in çok iyi oynadığını biliyoruz. Onu yavaşlatmalıyız. Tempoyu arttırmada ve takımını hızlı hücuma çıkarmada oldukça iyi; aynı zamanda çok iyi bir savunmacı. Takım olarak kolektif bir şekilde mücadele etmeli ve rakibimizi durdurmalıyız."
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Gel bakalım Pana! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.