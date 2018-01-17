Galatasaray'ın istediği sol bek için Fener de devrede
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Meksikalı sol bek Gerardo Arteaga için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan haberde, genç futbolcunun transferi için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
GERARDO ARTEAGA'NIN İSTASTİKLERİ
19 yaşındaki Meksikalı sol bek, Santos fomasıyla 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 kilit pas verdi. 5.2 maç başına ikili mücadele kazandı. Maç başına 5 sahipsiz top kazandı. Yüzde 87 pas ortalaması ile oynadı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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