Feyenoord'dan Van Persie açıklaması
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, Robin van Persie ile Fenerbahçe arasında henüz anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle transfer sürecinin devam ettiğini duyurdu.
Feyenoord'un yeni yıl resepsiyonunda, yöneticilerden genel direktör Jan de Jong ile futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçeli Robin van Persie'nin transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Van Persie ile aralarında anlaşma sağlandığını belirten De Jong, "Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie'ye kapımız her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın de kariyerinin son yıllarını Feyenoord'da geçirdiğini hatırlatan De Jong, "Dirk Kuyt'tan sonra başka bir aile ferdi Van Persie'nin de geri dönmesi, iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Van Geel ise transferin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Artık iş, Fenerbahçe ile Van Persie'ye kaldı. Transfer, şu anda da bitebilir veya bir kaç gün sürebilir." diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Feyenoord'dan Van Persie açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.