Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı. Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı.



Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.



ARKA ADELESİNDE KOPMA



Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a göndermeye hazırlandığı stoper Yiğithan Güveli İstanbulspor'la oynanan maçta sakatlandı. Sahayı gözyaşları içerisinde terk eden futbolcunun sol arka adalesinde kopa olduğu aktarıldı.

Sakatlığı sebebiyle transferi tehlikeye giren futbolcu için Sparta Rotterdam teknik direktörü Dick Advocaat da yaptığı açıklamada "Yiğithan Güveli'nin durumunu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.