Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiralayacağı Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçında sakatlanarak sedyede gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.
Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı. Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı.
Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.
ARKA ADELESİNDE KOPMA
Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a göndermeye hazırlandığı stoper Yiğithan Güveli İstanbulspor'la oynanan maçta sakatlandı. Sahayı gözyaşları içerisinde terk eden futbolcunun sol arka adalesinde kopa olduğu aktarıldı.
Sakatlığı sebebiyle transferi tehlikeye giren futbolcu için Sparta Rotterdam teknik direktörü Dick Advocaat da yaptığı açıklamada "Yiğithan Güveli'nin durumunu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.