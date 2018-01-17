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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'de sakatlık şoku!

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

    'nin Hollanda ekibi 'a kiralayacağı Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçında sakatlanarak sedyede gözyaşları içerisinde oyunu terk etti.

    'nin kiralanması konusunda 'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı. Kiralık olarak Sparta Rotterdam'a gitmeye hazırlanan ancak çalışma izninin yetişmemesi nedeniyle İstanbul'da kalarak İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, 17. dakikada Ali Dere'nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kaldı.

    Sol dizinden sakatlanan Yiğithan için sağlık ekipleri sahaya girerken, oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, bu futbolcunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.

    ARKA ADELESİNDE KOPMA

    Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a göndermeye hazırlandığı stoper Yiğithan Güveli İstanbulspor'la oynanan maçta sakatlandı. Sahayı gözyaşları içerisinde terk eden futbolcunun sol arka adalesinde kopa olduğu aktarıldı.

    Sakatlığı sebebiyle transferi tehlikeye giren futbolcu için Sparta Rotterdam teknik direktörü Dick Advocaat da yaptığı açıklamada "Yiğithan Güveli'nin durumunu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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