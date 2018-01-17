F.Bahçe'ye git
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samuel Johnson vatandaşı Baba Rahman’ın forma giyeceği bir takıma gitmesi gerektiğini söyledi. Kendisini isteyen Fenerbahçe’nin çok doğru bir tercih olacağını belirtti
Sol bek arayışları devam eden Fenerbahçe'nin gözdelerinden biri de Chelsea'de forma giyen Baba Rahman... Maviler'de forma şansı bulunmayan 23 yaşındaki yıldıza Gana'nın efsanevi ismi Samuel Johnson tavsiyelerde bulundu. 1999-2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve Ali Sami Yen'de Galatasaray'a attığı golle sarı-lacivertli gönüllerde ayrı bir yeri olan Samuel Johnson, Baba Rahman'ın Chelsea'den mutlaka ayrılması gerektiğini söyledi. Johnson "Baba Rahman çok genç bir oyuncu. Milli Takımımız için de değerli. Mutlaka süre bulması gerekiyor. Bu transfer döneminde oynayabileceği bir kulübe gitmesi şart. Bunlardan biri de benim de geçmişte formasını giydiğim Fenerbahçe. Ona çok uygun" diye konuştu.
'GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ'
SAMUEL Johnson, Baba Rahman'ın kariyeri için gerçekçi bir düşünce tarzı benimsemesi gerektiğini ifade etti. 43 yaşındaki futbol adamı "Schalke, Fenerbahçe gibi kulüpler onu istiyor. Buralarda göstereceği performansla kalıcı olabilir. Bunun için çekinmeden gitmeli. Ben Türkiye'de Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Kayserispor formaları giydim. Özellikle Fenerbahçe'de harika yıllar geçirdim. Baba Rahman da benim gibi yapabilir. Onun İstanbul'da çok mutlu olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
KİMSE YOKSA İSMAİL VAR
Kanarya'da devre arası transfer olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Aykut Kocaman sol bek istese de henüz net bir gelişme yok. İlk yarının son haftalarında şans bulan ve başarılı maçlar çıkaran İsmail Köybaşı ise formayı kaptırmayı düşünmüyor. Transfer gerçekleşmezse sol kanat yine ona emanet olacak.
'GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ'
SAMUEL Johnson, Baba Rahman'ın kariyeri için gerçekçi bir düşünce tarzı benimsemesi gerektiğini ifade etti. 43 yaşındaki futbol adamı "Schalke, Fenerbahçe gibi kulüpler onu istiyor. Buralarda göstereceği performansla kalıcı olabilir. Bunun için çekinmeden gitmeli. Ben Türkiye'de Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Kayserispor formaları giydim. Özellikle Fenerbahçe'de harika yıllar geçirdim. Baba Rahman da benim gibi yapabilir. Onun İstanbul'da çok mutlu olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
KİMSE YOKSA İSMAİL VAR
Kanarya'da devre arası transfer olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Aykut Kocaman sol bek istese de henüz net bir gelişme yok. İlk yarının son haftalarında şans bulan ve başarılı maçlar çıkaran İsmail Köybaşı ise formayı kaptırmayı düşünmüyor. Transfer gerçekleşmezse sol kanat yine ona emanet olacak.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
F.Bahçe'ye git haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.